Стала известна символическая сборная 20-го тура мужской Суперлиги

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 20-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд, завершившегося 4 февраля.

В состав команды тура вошли доигровщики Денис Бирюков («Динамо-ЛО») и Чжан Цзининь («Белогорье»), блокирующие Давид Фиэль («Шахтёр») и Алексей Лобызенко («Кузбасс»), диагональный Владислав Бабкевич («Зенит»), связующий Константин Осипов («Енисей») и либеро Валентин Кротков («Белогорье»). Самым ценным игроком 20-го тура мужской Суперлиги признан Андрей Титич («Зенит»). Тренером символической команды тура объявлен Олег Согрин («Нова»).

Напомним, в Суперлиге лидирует «Зенит-Казань», набравший 51 очко за 21 игру. На втором месте «Локомотив» из Новосибирска, в 20 матчах заработавший 48 очков.