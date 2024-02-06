Сергей Троцкий заменил Алексея Бабешина на посту главного тренера «Кузбасса»

Мужской волейбольный клуб «Кузбасс» после расставания с главным тренером Алексеем Бабешиным представил нового наставника команды. Исполняющим обязанности главного тренера кемеровского клуба назначен Сергей Троцкий. Об этом сообщает телеграм-канал ВК «Кузбасс».

47-летний белорусский специалист работает в штабе «Кузбасса» с 2021 года и тренирует молодёжный состав команды. До кемеровского клуба Троцкий возглавлял женскую команду из Могилёва «Коммунальник-МГУ» (2019–2021), руководил казахстанским «Павлодаром», где ранее также выступал в качестве играющего тренера, в сезоне-2015/2016 являлся тренером волейбольной сборной Казахстана до 23 лет, а в сезоне-2019/2020 был наставником белорусской мужской молодёжной команды U20.

За время игровой карьеры Сергей Троцкий выступал на позиции центрального блокирующего в чемпионатах Украины, Польши, Казахстана, России и Беларуси. С 1993 по 2005 годы он входил в состав сборной Республики Беларусь.