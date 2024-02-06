Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 21-го тура

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В среду, 7 февраля, пройдут матчи 21-го тура мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

7 февраля, среда:

15:00 мск «Енисей» (Красноярск) — «Шахтёр» (Солигорск).

15:00 мск «Кузбасс» (Кемерово) — «Нефтяник» (Оренбург).

17:00 мск «Урал» (Уфа) — «Газпром-Югра» (Сургут).

18:00 мск «Белогорье» (Белгород) — «Динамо» (Москва).

18:00 мск «Нова» (Новокуйбышевск) — «Факел» (Новый Уренгой).

19:00 мск «АСК» (Нижний Новгород) — «Югра Самотлор» (Нижневартовск).

20:00 мск «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск).

Напомним, в вынесенной встрече 21-го тура, которая состоялась 25 января, казанский «Зенит» в гостях одолел «Динамо» из Ленинградской области. Матч закончился со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:15) в пользу подопечных Алексея Вербова.