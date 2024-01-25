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Казанский «Зенит» одолел «Динамо-ЛО» в матче чемпионата России по волейболу

Казанский «Зенит» одолел «Динамо-ЛО» в матче чемпионата России по волейболу
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Сегодня, 25 января, состоялся матч мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. В вынесенной встрече 21-го тура казанский «Зенит» в гостях одолел «Динамо» из Ленинградской области. Встреча закончилась со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:15) в пользу подопечных Алексея Вербова.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 21-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — «Зенит-Казань» 0:3 (22:25, 23:25, 15:25)

Отметим, «Зенит-Казань» лидирует в турнирной таблице. Команда набрала 49 очков в 19-и матчах. «Динамо‑ЛО» идёт на четвертом месте, имея в своём активе 33 очка. В пятницу, 26 января, стартует 19-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги.

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