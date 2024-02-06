Дмитрий Мусэрский продлил контракт с японским клубом «Сантори Санбёрдс»

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский продолжит выступать за японский «Сантори Санбёрдс» в следующем сезоне. Контракт игрока был продлён, сообщает пресс-служба клуба. Также японскую команду пополнят японец Ран Такахаши и поляк Александр Сливка.

Мусэрский выступает за «Сантори Санбёрдс» с 2018 года. В составе команды игрок стал двукратным чемпионом Японии, серебряным призёром клубного чемпионата Азии и бронзовым призёром клубного чемпионата мира по волейболу — 2023.

Напомним, Мусэрский был дисквалифицирован с 5 апреля 2021 года по 4 января 2022 года из-за проваленного допинг-теста, который он сдал ещё в 2013 году. Также Мусэрский не вошёл в состав сборной России на Олимпийские игры в Токио. Причиной назывался рецидив травмы локтя.