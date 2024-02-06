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Победитель женской PVF лиги в США получит $ 1 млн призовых

Победитель женской PVF лиги в США получит $ 1 млн призовых
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В США стартовала Pro Volleyball Federation (PVF) лига. Стала известна сумма призовых, которую получит победитель турнира. По окончании сезона чемпион заработает $ 1 млн. Отметим, что столько же получают победители Лиги наций — главного коммерческого турнира от FIVB.

О создании этой лиги было объявлено 17 ноября 2022 года. Участие в чемпионате принимают семь команд. Первый матч состоялся 25 января 2024 года, в нём встретились волейболистки из «Атланты» и «Омахи». Игра завершилась со счётом 3:2 (26:24, 25:23, 17:25, 19:25, 15:13) в пользу волейболисток из Атланты.

Pro Volleyball Federation лига уже стала популярной среди болельщиков США. Средняя посещаемость матчей составляет более 10 тысяч зрителей. Первый раунд соревнований завершится 20 февраля 2024 года. Каждая из команд по разу сыграет друг с другом.

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