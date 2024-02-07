«Белогорье» обыграло «Динамо», одержав шестую победу подряд в Суперлиге
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Волейбольный клуб «Белогорье» на своей площадке одержал победу в матче 21-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.
Соперниками волейболистов из Белгорода были игроки московского «Динамо». Для определения победителя встречи понадобились все пять сетов. Матч завершился победой «Белогорья» со счётом 3:2 (25:23, 20:25, 25:27, 25:12, 15:13). Эта победа стала для хозяев «Белгород-Арены» шестой подряд в чемпионате.
Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 21-й тур
07 февраля 2024, среда. 18:00 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
Белогорье: Чекмизов, Цепков, Жогов, Александров, Молдавский, Маслиев, Тетюхин, Габелко, Брагин, Аль Хачдади, Порошин, Червяков, Подребинкин, Заболотников, Кротков, Штыблов, Цзининь, Галимов
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Рейнсон, Шкулявичус, Баранов, Падо, Свентицкис, Жук, Белогорцев, Костыленко, Касаткин, Цибульский, Сёмышев, Соколов, Зубов, Целищев, Данилов, Керминен, Лихошерстов
Серия началась 12 января, тогда был обыгран клуб «Газпром-Югра» (Сургут). Затем белгородцы последовательно переиграли «Нефтяник» (Оренбург), «Югру-Самотлор» (Нижневартовск), «Нову» (Новокуйбышевск) и «Зенит-Казань». Сейчас команда из Белгорода расположилась на четвёртом месте турнирной таблицы.
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