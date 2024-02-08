«Экзачибаши», за который выступает россиянка Воронкова, вышел в 1/4 Лиги чемпионов

Турецкий волейбольный клуб «Экзачибаши», за который выступает россиянка Ирина Воронкова, вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

В 1/8 финала команда дважды сыграла с украинским «Прометеем». Обе встречи завершились победой турецкого клуба. В первом матче, который прошёл в Румынии, «Экзачибаши» одержал победу со счётом 3:0 (25:15, 25:13, 25:16). Второй матч состоялся на домашней площадке «Экзачибаши» и завершился со счётом 3:1 (25:20, 25:15, 23:25, 15:16).

В полуфинале Лиги чемпионов турецкий клуб сыграет против итальянской команды «Савино Дель Бене» (Скандиччи), в составе которого выступает бывшая россиянка Екатерина Антропова. Первая встреча запланирована на 28 февраля, дата второго матча пока не определена.