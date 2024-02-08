Результаты матчей 21-го тура мужской Суперлиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

7 февраля, завершился 21-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

«Енисей» (Красноярск) — «Шахтёр» (Солигорск) — 3:0 (25:16, 25:22, 25:20).

«Кузбасс» (Кемерово) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:17, 25:20, 25:13).

«Урал» (Уфа) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 2:3 (25:19, 20:25, 25:18, 23:25, 15:17).

«Белогорье» (Белгород) — «Динамо» (Москва) — 3:2 (25:23, 20:25, 25:27, 25:12, 15:13).

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Факел» (Новый Уренгой) — 0:3 (22:25, 23:25, 21:25).

АСК (Нижний Новгород) — «Югра Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:15).

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3 (25:20, 25:20, 26:28, 19:25, 17:19).

Напомним, в вынесенной встрече 21-го тура, состоявшейся 25 января, казанский «Зенит» в гостях обыграл «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (25:22, 25:23, 25:15).