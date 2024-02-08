Титич – о поражении «Зенита» на тай-брейке: «Локомотив» не мог поднять головы обе партии

Капитан волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Андрей Титич после поражения в матче с новосибирским «Локомотивом» в пятой укороченной партии рассказал, почему его команде не удалось победить.

«Грустно, всё это должно было закончиться 3:0. Что произошло? Дали просто разыграться – классика. «Локомотив» не мог поднять головы обе партии, сами подарили сопернику третий сет, они поверили в себя, плюс удачное стечение обстоятельств в четвёртой. Лотерея: всё решилось на «больше-меньше». Ничего не сломалось. Просто надо было забить один мяч, где-то достать, где-то подать. Вот какой-нибудь один мяч где-то найти. И всё бы было нормально. Когда оно рядом – очень обидно», – передаёт слова Титича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, на домашней площадке петербуржский «Зенит» уступил «Локомотиву» со счётом 2:3 (25:20, 25:20, 26:28, 19:25, 17:19).