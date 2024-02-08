«Такие игры украшают волейбол». Константинов – о матче между «Зенитом» и «Локомотивом»

Главный тренер волейбольного клуба «Локомотив» из Новосибирска Пламен Константинов после победы на тай-брейке в гостевом матче с петербуржским «Зенитом» в рамках 21-го тура мужской Суперлиги рассказал, почему его команде удалось взять реванш и оценил игру Владислава Бабкевича.

«Такие игры украшают волейбол – только плюс для российской Суперлиги. Первые две партии — полностью в пользу «Зенита» с невероятной игрой Владислава Бабкевича, который держал около 70% в атаке. Никак не могли его остановить и поднять в защите. Против такого диагонального очень тяжело работать. Но закончил игру, примерно, с 60% в нападении. Некоторые его мячи всё же сумели смягчить и поднять в доигровке. Мы смогли перевернуть игру.

Есть вопросы и к нам: мы играли без своего супердиагонального – он не смог войти в игру. Но каким-то образом вернулся и дал баланс игре», – передаёт слова Константинова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Локомотив» одержал победу над «Зенитом» со счётом 3:2 (20:25, 20:25, 28:26, 25:19, 19:17).