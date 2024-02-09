Сарычева — об участии в ОИ-1968 в 19-летнем возрасте: и в помине не было дедовщины

Двукратная олимпийская чемпионка советская волейболистка Татьяна Сарычева рассказала о своих ощущениях после победы на Олимпийских играх — 1968 в 19-летнем возрасте.

«Каково быть самой молодой в сборной? Знаете, в компании с такими девочками, которые были на 10 лет меня старше – уже легендами! Люсей Булдаковой, Люсей Михайловской – была такая атмосфера! И в помине не было дедовщины, были ровные отношения между всеми нами. Наверное, потому что мы совершенно чётко осознавали цель, к которой шли. И понимали, что могли обыграть японок только командой. Не отдельно взятые великие игроки – великая Инна Рыскаль, великая Люся Булдакова, в будущем великая Нина Смолеева, Галя Леонтьева – я до сих пор уверена, что другой такой связки нет! В сборной этого деления на совсем молодых и опытных не было», — сказала Сарычева в интервью Sports.ru.

Вместе со сборной командой СССР блокирующая дважды становилась олимпийской чемпионкой (1968, 1972), один раз — чемпионкой мира (1970) и дважды — чемпионкой Европы (1971, 1975). По завершении профессиональной карьеры Татьяна Сарычева являлась членом президиума и исполкома Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).