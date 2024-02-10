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Россиянка Маркова перешла в итальянскую «Новару», где уже играет Акимова

Россиянка Маркова перешла в итальянскую «Новару», где уже играет Акимова
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23-летняя российская волейболистка Марина Маркова на следующей неделе пополнит состав итальянской клуба «Игор Горгондзола» (Новара), за который с начала текущего сезона выступает Вита Акимова. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Маркова будет представлять итальянскую команду до конца сезона-2023/2024 и сыграет в финале Кубка Вызова. В «Игор Горгондзола» россиянка перешла из турецкого клуба «Муратпаша», где начинала этот сезон. До Турции спортсменка провела три сезона в США, выступая за команды Сиракузского университета и университета штата Флорида. Свою спортивную карьеру петербурженка Маркова начала в «Ленинградке».

В Турции Марина возглавляет рейтинг бомбардиров лиги Султанлар. Сообщается, что у неё уже подписан двухлетний контракт с «Вакыфбанком». После завершения сезона в Италии Маркова вернётся в Турцию.

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