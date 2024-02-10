Капитан «Локомотива» Парубец – о победе над «Ленинградкой»: Кашин решил меня выбить

Капитан калининградского «Локомотива» Ксения Парубец после победы в домашнем матче с «Ленинградкой» из Санкт-Петербурга в рамках 20-го тура женской Суперлиги оценила игру своей команды и рассказала, с каким настроем спортсменки выходили на эту встречу.

«Игра достаточно тяжёлая была. Немножко в приёме подшатнули хорошо, подачи подавали, и всё в меня летело. Удивительно! Кашин решил меня выбить. В первый раз так за сезон. Ну немножко где-то не справилась, где-то руки немножко не оттуда у меня сегодня были (смеётся).

«Ленинградка» вообще удивляет в этом сезоне. Они идут на втором месте и достаточно хорошо и уверенно играют. У нас тоже были очень интересные моменты, они очень хорошо доставали в защите. Но я не слежу, кто там сколько ошибается, мы забиваем и ладно (смеётся).

После поражения в Казани было не тяжело выходить на игру. Наоборот, мы были заряжены и хотели победить, так как мы ещё и проиграли у них в первом круге. Ведя 2:0 и поиграть 3:2 — это очень обидненько. Слава богу, что здесь этого не повторилось, как мы третью партию проиграли. Хорошо, что мы в четвёртой вышли, настроились и довели игру», — рассказала Ксения Парубец.

Матч между «Локомотивом» и «Ленинградкой» завершился со счётом 3:1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:17) в пользу калининградской команды.