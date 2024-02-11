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Стали известны победители второго этапа Кубка России по волейболу на снегу

11 февраля в Южно-Сахалинске завершился второй этап розыгрыша Кубка России по волейболу на снегу сезона-2023/2024. В соревнованиях принимали участие 15 команд (семь женских и восемь мужских).

Победу в мужских соревнованиях одержали волейболисты «Факела» (Новый Уренгой). У женщин первое место у команды «Заречье-Одинцово-2».

Итоговое положение команд

Женщины

1-е место – «Заречье-Одинцово-2» (Московская область).

2-е место – «Спартак» (Брянск).

3-е место – «Локомотив» (Калининград).

Мужчины

1-е место – «Факел» (Новый Уренгой).

2-е место – «Динамо-Татарстан» (Казань).

3-е место – «Академия-3» (Москва).

Третий этап Кубка состоится в Казани с 23 по 25 февраля. Финальный этап Кубка России пройдёт в Красноярске с 8 по 10 марта.