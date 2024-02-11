Волейболистки «Динамо Кр» обыграли «Уралочку-НТМК» и продлили серию побед до 6-ти

Завершился матч 20-го тура женской Суперлиги между командами «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) и «Динамо Кр» (Краснодар). Игра прошла на стадионе «Уралочка» в Екатеринбурге. Со счётом 0-3 (25:27, 23:25, 20:25) выиграли динамовки и продлили серию побед до шести.

По итогам 19-го тура «Динамо» (Краснодар) также обыграли «Спарту», а команда из Свердловской области с самого начала сезона одержала только шесть побед из 20-ти игр.

Напомним, что «Динамо» находится на восьмой строчке турнирной таблицы и замыкает зону прохода в плей-офф. «Уралочка-НМТК» на 10-ом месте. Возглавляет таблицу по-прежнему московское «Динамо». Команда уступила всего два раза с начала сезона.

Сегодня, 11 февраля, завершается 20-ый тур женской Суперилиги. Следующие игры стартуют 16 февраля.