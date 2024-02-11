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Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 20-го тура

В воскресенье, 11 февраля, завершился 20-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его итогами.

Волейбол. Чемпионат России, 20-й тур. Женщины. Результаты:

«Протон» — «Динамо-Ак Барс» — 1:3 (25:21, 26:28, 16:25, 18:25).

«Спарта» — «Енисей» — 2:3 (25:23, 15:25, 25:22, 21:25, 13:15).

«Заречье-Одинцово» — «Минчанка» — 1:3 (17:25, 23:25, 25:18, 23:25).

«Атом-Курск» — «Динамо Метар» — 0:3 (17:25, 19:25, 15:25).

«Локомотив» — «Ленинградка» — 3:1 (25:19, 25:23, 23:25, 25:17).

«Уралочка» — «Динамо Краснодар» — 0:3 (25:27, 23:25, 20:25).

«Динамо Москва» — «Тулица» — 3:0 (25:11, 25:17, 25:23).

Напомним, после 20 туров женской Суперлиги турнирную таблицу возглавляют волейболистки московского «Динамо».