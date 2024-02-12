Кречетов — о победе в матче с «Югрой-Самотлор»: поорали друг на друга маленько

Связующий кемеровского «Кузбасса» Егор Кречетов после победы в матче с нижневартовским клубом «Югра-Самотлор» в рамках 22-го тура мужской волейбольной Суперлиги рассказал, как команда реагировала на ошибки в игре и как на спортсменах отразилась смена тренера.

«Первая партия нас убаюкала – 25:13, расслабились сильно. Это сыграло злую шутку. После второй партии поорали друг на друга маленько, поняли, кто в чём ошибается. Старались ошибки минимизировать. Роман Пакшин нам хорошо помог в четвёртой партии. Сегодня обе команды много ошибались. В важные моменты «Самотлор» ошибся больше, чем мы, а мы сыграли чище. Вот и всё.

Встряхнула ли команду смена тренера? Это больше эмоциональный стресс. Всегда человек на стрессе работает лучше. Постараемся до конца сезона это продержать», – приводит слова Кречетова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Кузбасс» одержал победу над нижневартовским клубом со счётом 3:1 (25:13, 23:25, 25:22, 25:20).