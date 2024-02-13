Женская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 20-го тура

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 20-го тура предварительного этапа чемпионата России среди женских команд, завершившегося 11 февраля.

В состав символической команды вошли доигровщицы Мария Фролова («Енисей») и Ирина Капустина («Динамо»), блокирующие Ангелина Лазаренко («Динамо-Ак Барс») и Юлия Бровкина («Локомотив»), диагональная Эбрар Каракурт («Локомотив»), связующая Анастасия Ануфриенко («Динамо-Ак Барс») и либеро Ольга Костюкевич («Протон»).

Самым ценным игроком 20-го тура женской волейбольной Суперлиги признана Надежда Владыка из «Минчанки», а тренером тура назван Николай Вахрушев, возглавляющий «Енисей» (Красноярск).

Турнирную таблицу чемпионата продолжает возглавлять московское «Динамо».