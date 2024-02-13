Экс-тренер сборной России Туомас Саммельвуо возглавит «Ресовию»

Бывший главный тренер сборной России по волейболу, «Кузбасса» и санкт-петербургского «Зенита» Туомас Саммельвуо возглавит польскую «Ресовию».

Финский специалист уже подписал контракт с польской командой. Он заменит Джанпаоло Медеи, который станет главным тренером итальянской «Любе Чивитановы».

Напомним, Саммельвуо возглавил сборную России весной 2019 года. Под его руководством национальная команда выиграла Лигу наций в 2019 году, а также дошла до финала турнира Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). В финале россияне уступили команде Франции. В мае 2022 года Саммельвуо покинул пост главного тренера сборной России. Он ушёл из команды по окончании срока действия контракта. Финский специалист также руководил кемеровским «Кузбассом» с 2016 по 2019 год и питерским «Зенитом» с 2019 по 2022 год.