«Югра-Самотлор» с последнего места таблицы обыграла «Урал»

Сегодня, 14 февраля, завершился волейбольный матч 23-го тура мужской Суперлиги между командами «Урал» (Уфа) и «Югра-Самотлор» (Нижневартовск). Победу одержала «Югра-Самотлор» со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 39:37, 25:23). Матч прошёл на уфимской арене «Динамо».

Для нижневартовской команды эта победа после двух подряд идущих поражений. Ранее «Югра» установила антирекорд в сезоне из 11 поражений подряд.

Уфимская команда потерпела четвёртое подряд поражение. В предыдущих турах «Урал» также проигрывал соперникам, которые стоят ниже в таблице.

Напомним, сейчас команда из Уфы находится на 12-м месте в турнирной таблице и замыкает зону прохода в плей-офф. «Югра-Самотлор» на последней строчке, но это не помешало ей дать бой уфимской команде.