«Югра-Самотлор» с последнего места таблицы обыграла «Урал»
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Сегодня, 14 февраля, завершился волейбольный матч 23-го тура мужской Суперлиги между командами «Урал» (Уфа) и «Югра-Самотлор» (Нижневартовск). Победу одержала «Югра-Самотлор» со счётом 3:1 (23:25, 25:23, 39:37, 25:23). Матч прошёл на уфимской арене «Динамо».
Для нижневартовской команды эта победа после двух подряд идущих поражений. Ранее «Югра» установила антирекорд в сезоне из 11 поражений подряд.
Уфимская команда потерпела четвёртое подряд поражение. В предыдущих турах «Урал» также проигрывал соперникам, которые стоят ниже в таблице.
Напомним, сейчас команда из Уфы находится на 12-м месте в турнирной таблице и замыкает зону прохода в плей-офф. «Югра-Самотлор» на последней строчке, но это не помешало ей дать бой уфимской команде.
Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 23-й тур
14 февраля 2024, среда. 17:00 МСК
Урал
Уфа
Окончен
1 : 3
Югра-Самотлор
Нижневартовск
Урал: Ушков, Ковачевич, Рыбаков, Мельников, Якутин, Гуцалюк, Эбадипур, Бутько, Иванков, Фролов, Феоктистов, Будюхин, Поталюк, Харитонов
Югра-Самотлор: Кулыгин, Сыропятов, Радченко, Землянко, Милицкий, Никкель, Меллис, Кассель, Костров, Аксютин, Багрей, Толок, Давлетшин
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