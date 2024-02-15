Либеро «Зенита-СПб» Гребенников пропустит не менее одного месяца из-за повреждения

Либеро сборной франции и волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Женя Гребенников пропустит не менее одного месяца из-за повреждения, полученного в матче 23-го тура чемпионата России по волейболу.

17 февраля либеро «Зенита» покинет расположение команды и уедет лечиться во Францию, сообщает пресс-служба петербургского клуба. Травма Гребенникова прогрессирует, что в преддверии Олимпиады тревожит и самого игрока, и медицинский штаб сборной Франции.

Напомним, 33-летний спортсмен является сыном известного советского волейболиста и тренера Бориса Гребенникова. В составе «Зенита» французский либеро выступает с 2021 года. В составе сборной Франции Женя Гребенников является чемпионом XXXII летних Олимпийских игр в Токио, чемпионом Европы — 2015, победителем Лиги наций 2022 года и двукратным триумфатором Мировой лиги (2015, 2017).