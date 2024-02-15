Волейболист «Урала» Эбадипур сравнил российскую Суперлигу с чемпионатами Италии и Польши

30-летний доигровщик уфимского «Урала» Милад Эбадипур сравнил сильнейшие европейские чемпионаты по волейболу. Он заявил, что для успешного выступления в российской Суперлиге нужно иметь развитые физические данные.

«Чемпионаты Италии и Польши более-менее похожи. В один год сильнее польский, в другой – итальянский. Но сравнивать эти турниры с чемпионатом России я не могу. Здесь изначально другие условия. Длинные и утомительные перелёты, матчи отнимают очень много сил, так как тебе противостоят высокорослые и мощные игроки. Чтобы быть успешным в российской лиге, нужно быть Леоном – с отличным прыжком, физическими данными, силой. Представьте, напротив тебя стоит Владислав Бабкевич. Что ты с ним сделаешь? Как его остановить?» — сказал Эбадипур в интервью «Спорт Бизнес Online».

Отметим, что «Урал» вёл переговоры с Эбадипуром ещё в 2017 году, но супруга игрока не захотела ехать в Россию. В итоге иранец начал свою европейскую карьеру в польской «Скре». Там он провёл пять сезонов, а в 2020 году получил польское гражданство.