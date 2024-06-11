Ангелина Лазаренко — новый игрок московского «Динамо»

Российская волейболистка Ангелина Лазаренко стала новой центральной блокирующей московского волейбольного клуба «Динамо». Соответствующая информация появилась в официальных сетях клуба.

«Ангелина, добро пожаловать в «Динамо»!

Очередным новичком московского «Динамо» стала центральная блокирующая Ангелина Лазаренко. Предыдущие три сезона волейболистка отыграла в казанском «Динамо-Ак Барс», в составе которого выиграла чемпионат России, Кубок и Суперкубок России. В составе сборной России она выиграла бронзу Кубка мира и стала победительницей Всемирной Универсиады-2017.

Ангелина, успехов в нашей команде!» — говорится в социальных сетях клуба.

За три сезона, которые были проведены в составе «Динамо-Ак Барс», Лазаренко стала чемпионкой России (2024), обладательницей Кубка страны (2021), Суперкубка России (2022) и бронзовым призёром Кубка столетия (2023). В минувшем сезоне спортсменка была признана лучшей блокирующей PARI Суперлиги.