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Игрок «Урала» Эбадипур рассказал о реакции польских фанатов на переход в чемпионат России

Игрок «Урала» Эбадипур рассказал о реакции польских фанатов на переход в чемпионат России
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30-летний доигровщик уфимского «Урала» Милад Эбадипур рассказал о процессе перехода в российскую команду из польской «Скры».

«Я не читаю газеты, поэтому не сталкивался с критикой от своих коллег. Уверен, что спортсмены меня понимают. Такова наша жизнь. Мы меняем клубы по ходу карьеры. Сегодня мы здесь, завтра – в другой стране. Допустим, кто-то в Польше может сказать: «Зачем ты поехал в Россию?» А потом я получу предложение из Турции, Японии или той же Польши, и уже люди из России начнут писать мне: «Какой ты сякой, как ты можешь уезжать от нас?» — сказал Эбадипур в интервью «Спорт Бизнес Online».

Отметим, что «Урал» вёл переговоры с Эбадипуром ещё в 2017 году, но супруга игрока не захотела ехать в Россию. В итоге иранец начал свою европейскую карьеру в польской «Скре». Там он провёл пять сезонов, а в 2020 году получил польское гражданство.

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