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Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 23-го тура

Мужская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 23-го тура
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Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 23-го тура предварительного этапа чемпионата России среди мужских команд Суперлиги, который завершился 14 февраля 2024 года.

В символическую команду вошли доигровщики Роман Пакшин («Кузбасс») и Павел Тетюхин («Белогорье»), блокирующие Михаил Кулыгин («Югра-Самотлор») и Александр Гуцалюк («Урал»), диагональный Илья Казаченков («Локомотив») и связующий Павел Панков («Динамо Москва»).

Самым ценным игроком 23-го тура признан Михаил Никкель («Югра-Самотлор»). Тренером тура назван Александр Волков («Белогорье»).

Напомним, после 23 туров первое место в турнирной таблице мужской волейбольной Суперлиги занимает «Зенит-Казань», имеющий в активе 57 очков.

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