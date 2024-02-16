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Капитан петербуржского «Зенита» Яковлев рассказал об отличительной черте «Белогорья»

Капитан петербуржского «Зенита» Яковлев рассказал об отличительной черте «Белогорья»
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Капитан волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Иван Яковлев после поражения в матче с «Белогорьем» в рамках 23-го тура мужской Суперлиги отметил отличительную черту противника, благодаря которой команде удаётся побеждать.

«Играли две равные команды – это было видно по первой партии. Да и по второй, просто где-то Белгород отпустил ситуацию, что свойственно этой команде. Она может передохнуть и дальше бахнуть новую партию – и дальше в бой. В какой-то момент мы допустили больше своих ошибок, чем воспользовался Белгород и довёл до победного конца игру», – приводит слова Яковлева пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Белогорье» одержало победу над «Зенитом» со счётом 3:2 (28:30, 16:25, 25:20, 27:25, 15:11) и продлило беспроигрышную серию до восьми матчей.

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