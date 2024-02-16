Тренер «Белогорья» Волков – о победе над «Зенитом»: нашли в себе экстрасилы, экстраэнергию

Главный тренер волейбольного клуба «Белогорье» Александр Волков после победы в матче с петербуржским «Зенитом» в рамках 23-го тура мужской Суперлиги оценил игру команды и поблагодарил спортсменов за подарок к своему дню рождения.

«Я подарок свой получил. Посмотрите, все трибуны болеют, мужики бьются на площадке, и сделали мне сегодня подарок, что сегодня победили в такой сложной игре. До этого было много игр с топовыми игроками, пятисетовые матчи, и я видел, что ребятам было очень тяжело физически. В начале они просели, но я им благодарен, что они собрались, поверили, что могут, и нашли в себе экстрасилы, экстраэнергию, чтобы победить и сделать мне подарок на день рождения. Весь зал сегодня болел, поддерживал, даже мурашки бегут от такого. Спасибо всем огромное!» – приводит слова Волкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Белогорье» одержало победу над «Зенитом» со счётом 3:2 (28:30, 16:25, 25:20, 27:25, 15:11) и продлило беспроигрышную серию до восьми матчей.