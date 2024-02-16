Гребенников рассказал о боли, которую испытывал во время матчей из-за травмы

Либеро сборной Франции и волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Женя Гребенников в интервью для официального сайта команды рассказал о боли из-за первой серьёзной травмы за всю профессиональную карьеру. У спортсмена травма сухожилия четырёхглавой мышцы бедра на левой ноге. Гребенников пропустит не менее одного месяца из-за повреждения.

«Где-то плюс-минус с третьей партии я действительно начинаю чувствовать боль, особенно тогда, когда делаю резкие движения. Как это правильнее сказать по-русски… такое чувство, что с какого-то момента становится очень горячо, и чем дальше, тем всё горячее, и тянет сильно.

Две партии я в целом нормально выдерживаю, а вот дальше уже тяжело, но я стараюсь для команды играть до конца. А ещё мне просто не нравится сдаваться, когда идёт игра», – приводит слова Гребенникова пресс-служба ВК «Зенит» (Санкт-Петербург) на официальном сайте.