Гребенников — о тактике тренера «Зенита» Бузато: у него другое мнение, другое видение

Либеро сборной Франции и волейбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Женя Гребенников в интервью для официального сайта команды рассказал о тактике нового тренера команды Серджо Бузато и о том, что изменилось после его назначения на должность.

«Серджо очень давно работает с лучшими командами в мире – и с клубами, и со сборными. Конечно, у него очень хорошо с тактикой. Мне нравится ещё и то, что, когда есть возможность, у него очень много насыщенных тренировок, как в Италии – утром, вечером. Они нужны, чтобы подготовить команду к тому, что мы знаем из тактического разбора – надо многое объяснять, стараться донести до команды то, что нужно. Мне честно нравится то, что он делает – это интересно, у него другое мнение, другое видение, которое он старается привить команде.

Но меньше чем за месяц изменить что-то тяжело: не бывает так, чтобы появился тренер и всё изменил, скажем, за неделю. Это невозможно. Я думаю, что мы лучше начали работать и по играм видно, что у нас становится больше касаний на блоке, больше касаний в защите. И мы боремся до конца, действительно боремся. К сожалению, у нас уже несколько раз не выходит закончить игру, где мы ведём, где многое получается», – приводит слова Гребенникова пресс-служба ВК «Зенит» (Санкт-Петербург) на официальном сайте.