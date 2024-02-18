Каракурт — лучшая по очкам и эйсам по итогам 21-го тура Суперлиги

Диагональная «Локомотива» из Калининградской области, турецкая волейболистка Эбрар Каракурт стала самым результативным игроком 21-го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Спортсменка набрала 34 очка. В командной статистике лучший процент точных атак у волейболисток «Тулицы». Он составил 48%.

Лучшей по числу эйсов в туре также стала Эбрар Каракурт, семь раз подавшая навылет. Лучший командный показатель по эйсам — 11, он принадлежит «Локомотиву» (Калининградская область).

Лидером по заблокированным ударам стала волейболистка саратовского «Протона» Полина Беликова, помешавшая девяти мячам противника достичь цели. Лучший командный показатель в защите тоже принадлежит волейболисткам «Протона», заблокировавшим 18 ударов.