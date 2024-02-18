Женская волейбольная Суперлига представила символическую сборную 21-го тура

Волейбольная Суперлига представила символическую сборную 21-го тура предварительного этапа чемпионата России среди женских команд, завершившегося 17 февраля 2024 года.

В состав символической команды вошли доигровщицы Екатерина Тимошкова («Тулица») и Ирина Капустина («Динамо»), блокирующие Полина Беликова («Протон») и Надежда Владыко («Минчанка»), диагональная Елизавета Лукьянова («Динамо-Ак Барс»), связующая Ольга Ефимова («Тулица») и либеро Ольга Костюкевич («Протон»).

Самым ценным игроком 21-го тура признана турецкая волейболистка «Локомотива» Эбрар Каракурт. Тренером тура назван Андрей Подкопаев, возглавляющий «Тулицу».

Напомним, после 21 тура таблицу чемпионата продолжает возглавлять волейбольный клуб «Динамо» (Москва).