Белоруска Вера Костючик – о поражении «Локомотива»: иногда чудеса случаются, правда?

Доигровщица калининградского «Локомотива» Вера Костючик после поражения в матче с «Тулицей» в рамках 21-го тура женской Суперлиги рассказала об ошибках команды, а также о том, с каким настроем они выходили на игру.

«Иногда чудеса случаются, правда? На самом деле я считаю, что играли мы достаточно неплохо — просто, может быть, кому-то чуть-чуть больше повезло. Не могу ничего негативного сказать. Понятно, что были какие-то мелкие ошибки — может быть, и пара крупных тоже. Но на этом мы не останавливаемся, будем идти дальше. 29 ошибок? Достаточно, очень много, да. Думаю, для победы этого нам не хватило. Слишком много ошибок, много недочётов, неразберих, где-то чуть-чуть недоработали. Имеем то, что имеем.

Я думаю, что на любого соперника нужно настраиваться одинаково. Ответственность в любом случае одинаковая, поэтому недооценки не было. Тула сегодня вышла в очень хорошей форме, в очень хорошем настроении. Но нас тоже со счетов не стоит списывать, потому что и мы вышли в очень хорошем настроении, боевом. Где-то чуть-чуть не хватило.

Не могу сказать, как было на самом деле после второго сета, я на замене сидела. Думаю, успокаиваться в любом случае никогда не стоит. Но поиграть я была очень рада. Для меня за радость быть на площадке, играть за «Локомотив», – рассказала Вера Костючик.

Напомним, «Тулица» на домашней площадке одержала победу над калининградским «Локомотивом» со счётом 3:2 (20:25, 22:25, 27:25, 28:26, 15:11).