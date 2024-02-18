Тренер «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич: я только тренер, не психолог

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич после победы в матче с челябинским «Динамо-Метар» в рамках 21-го тура женской Суперлиги ответил, почему команда вновь проиграла первую партию, а также рассказал о травме итальянки Пьетрини.

«К сожалению, я только тренер, не психолог. Я попробую что-то сделать, но пока не получается. Может быть, это просто так случается. Не могу сказать, что мы всегда плохо играли в первых партиях, а потом вдруг стали играть хорошо. Сегодня «Динамо-Метар» очень хорошо провёл первую партию. Команда допустила всего одну ошибку, против них было тяжело. Очень важно, что мы завершили игру победой, выиграли три сета очень легко. Намного легче, чем я ожидал. Будем готовиться к следующим матчам.

К сожалению, Элена Пьетрини опять травмирована. Наверное, в десятый раз в этом году. Ангелина Сперскайте должна была сыграть сегодня», – приводит слова Тереховой пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, «Динамо-Ак Барс» одержало победу над «Динамо-Метар» со счётом 3:1 (20:25, 25:13, 25:12, 25:13).