Сивожелез – о возвращении в «Зенит»: шансы не так часто даются в жизни

37-летний доигровщик петербуржского «Зенита» Евгений Сивожелез после победы в матче с ленинградским «Динамо-ЛО» в рамках 24-го тура мужской Суперлиги прокомментировал возвращение в клуб.

«У меня практически не было игровой практики в предыдущем клубе. Получив новый вызов, я, конечно же, этим воспользовался, потому что шансы не так часто даются в жизни. Лично мне сегодня было не так легко, потому что не хватает практики в последнее время. В нынешней команде вчера была одна тренировка, мы её провели достаточно спокойно, гармонично. Спасибо команде за то, что они меня приняли, помогли. Благодаря им сегодня мне было чуть проще влиться в игру. Ну и результат, который мы смогли сделать сегодня, был, конечно, важен для нас», – приводит слова Сивожелеза пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, петербуржский «Зенит» одержал победу над «Динамо-ЛО» со счётом 3:0 (31:29, 25:20, 25:21).