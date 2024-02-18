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Чемпионат России по волейболу среди женщин: результаты матчей 21-го тура

В субботу, 17 февраля, завершился 21-й тур женского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его итогами.

Волейбол. Чемпионат России, 21-й тур. Женщины. Результаты:

«Динамо-Краснодар» — «Динамо-Москва» — 0:3 (15:25, 21:25, 15:25).

«Енисей» — «Уралочка» — 0:3 (16:25, 19:25, 25:27).

«Заречье-Одинцово» — «Атом-Курск» — 3:0 (25:23, 25:17, 25:18).

«Тулица» — «Локомотив» — 3:2 (20:25, 22:25, 27:25, 28:26, 15:11).

«Ленинградка» — «Протон» — 1:3 (23:25, 25:21, 18:25, 23:25).

«Динамо-Ак Барс» — «Динамо Метар» — 3:1 (20:25, 25:13, 25:12, 25:13).

«Минчанка» — «Спарта» — 3:1 (31:29, 25:15, 19:25, 25:18).

Напомним, после 21 тура таблицу чемпионата продолжает возглавлять волейбольный клуб «Динамо» (Москва).