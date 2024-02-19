Волейболисты «Енисея» всухую обыграли «Югру-Самотлор»

Сегодня, в рамках 24-го тура мужской Суперлиги встретились команды из Красноярска «Енисей» и нижневартовская «Югра-Самотлор». Матч завершился со счётом 3:0 (28:26, 25:17, 27:25) в пользу «Енисея».

Красноярская команда уверенно себя чувствует в середине таблицы на седьмом месте и свободно проходит в плей-офф, в то время как нижневартовская команда, предположительно, закончит сезон без плей-оффа. За последние шесть игр «Енисей» уступил лишь в одном матче, а вот нижневартовская команда лишь дважды одержала победу.

Стоит отметить, что за всю историю встреч этих команд (13 игр), «Югре» ни разу не удалось обыграть красноярских волейболистов.

Игры 24-го тура продлятся до 20 февраля, а следующий, 25-й тур, начнётся для команд уже 23 февраля.