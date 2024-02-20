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Анна Лазарева набрала 26 очков в дебютном матче за «Атланта Вайб» из США

Анна Лазарева набрала 26 очков в дебютном матче за «Атланта Вайб» из США
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27-летняя российская диагональная Анна Лазарева дебютировала в составе американской команды «Атланта Вайб», выступающей в недавно созданной лиге Pro Volleyball Federation (PVF).

Клуб, за который играет российская волейболистка в гостях уступил команде «Гренд Репидс Райс». Встреча закончилась со счётом 2:3 (19:25, 18:25, 25:23, 25:23, 11:15). Лазарева набрала 26 очков, 25 из которых в атаке. Это второе поражение «Атланты Вайб» в сезоне. В активе команды четыре победы в шести матчах.

Напомним, Лазарева выступала в составе женской сборной России по волейболу на Олимпийских играх в Токио, на чемпионатах Европы 2019 и 2021 годов, в Лиге наций и является бронзовым призёром Кубка мира — 2019. До перехода в команду из США россиянка выступала в чемпионате Китая.

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