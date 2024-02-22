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«Экзачибаши» Воронковой в матче 1/4 финала Лиги чемпионов победил «Скандиччи» Антроповой

«Экзачибаши» Воронковой в матче 1/4 финала Лиги чемпионов победил «Скандиччи» Антроповой
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21 февраля прошёл первый четвертьфинальный матч женской Лиги чемпионов между турецким клубом «Экзачибаши», за который выступает россиянка Ирина Воронкова, и итальянским «Савино Дель Бене» (Скандиччи), где играет бывшая россиянка Екатерина Антропова. Победу со счётом 3:2 (23:25, 25:21, 24:26, 25:17, 15:10) на домашней площадке одержала команда Воронковой.

Самым результативным игроком матча стала Тияна Бошкович, выступающая за «Экзачибаши». Сербка набрала 31 очко. Екатерина Антропова стала лучшей среди итальянок, на её счету 20 очков. MVP матча признана либеро «Экзачибаши» Симге Шебнем Акёз.

Ответная игра между турецким и итальянским клубами состоится 28 февраля и начнётся в 21:00 по московскому времени. «Экзачибаши» сыграет в гостях со «Скандиччи».

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