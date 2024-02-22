Команда Акимовой и Марковой победила в первом матче финала Кубка Вызова, Маркова – MVP

Итальянский волейбольный клуб «Игор Горгондзола» (Новара), за который выступают россиянки Вита Акимова и Марина Маркова, в первом матче финала Кубка Вызова одержал победу над французской командой «Нептун де Нант». Встреча прошла на домашней площадке итальянок и завершилась со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:20).

Марина Маркова в дебютном матче за «Новару» признана самым ценным игроком, она набрала 17 очков. На счету Акимовой 10 очков.

Ответная игра между итальянским и французским клубами состоится 28 февраля в 22:00 по московскому времени. «Новара» сыграет в гостях у «Нептун де Нант».

Напомним, Маркова будет представлять итальянскую команду до конца сезона-2023/2024, после чего вернётся в Турцию. Сообщается, что у неё уже подписан двухлетний контракт с «Вакыфбанком».