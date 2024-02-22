Маркова – о первом матче за итальянскую «Новару»: я очень довольна этим дебютом

21 февраля российская доигровщица Марина Маркова дебютировала за итальянский клуб «Игор Горгондзола» (Новара). Команда провела первый матч финала Кубка Вызова и одержала победу над французской командой «Нептун де Нант». Маркова признана MVP этой встречи. После игры россиянка поделилась своими впечатлениями.

«Я очень довольна этим дебютом, это был первый раз, когда я играла в Кубке Европы, и это был финал. Я нервничала и волновалась, но потом во время игры я расслабилась в том числе благодаря своим товарищам по команде.

Я горжусь ими всеми. Думаю, мы показали хорошую игру. Но теперь нам нужно готовиться к субботнему матчу, а затем к ответному матчу в Нанте, потому что это будут два очень сложных испытания», – приводит слова Марковой пресс-служба «Игор Горгондзола» на официальном сайте agilvolley.it.