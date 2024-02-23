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Вербов: голос повышаю не часто, но и рявкнуть тоже могу

Вербов: голос повышаю не часто, но и рявкнуть тоже могу
Алексей Вербов
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Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов рассказал от системе штрафов, которая есть в команде за дисциплинарные нарушения.

«Голос повышаю не часто, но и рявкнуть тоже могу. Все видят, что я открытый. Но эта открытость не должна мешать делу. Подбор игроков в команду во многом связан с пониманием спортсменом целей и задач команды, а также с принятием им методики и подхода главного тренера. Пока эта система сбоев не давала за редкими исключениями. В этом коллегиальном стиле всё основано на уважении. И один из примеров правильного подхода эта наша командная казна. У нас есть система штрафов за опоздания, нарушения дисциплины и т. д. Так вот мы все ждём, когда же уже казна пополнится, а она до сих пор пустая. Но, конечно, использую не только пряник, иногда и кнут брать приходится, особенно в последнее время, когда на фоне побед понемногу пропадает мотивация и нужно удерживать в тонусе команду», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ.

Сейчас казанский «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице, имея в активе 60 очков.

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