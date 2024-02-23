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«Это ментальность». Главный тренер казанского «Зенита» — о спаде формы после финала КР

«Это ментальность». Главный тренер казанского «Зенита» — о спаде формы после финала КР
Алексей Вербов
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Главный тренер ВК «Зенит-Казань» Алексей Вербов поделился мнением относительно того, почему наступил спад формы после финала Кубка России в конце 2023 года.

«Сейчас у нас есть всего два момента спортивного экстаза – это финалы Кубка и чемпионата, и в первой части сезона победа в Кубке России, разумеется, была основной целью. Конечно, следом произошёл спад, причины которого лежат на поверхности, это ментальность. Когда ты куда-то поднялся, то отпускаешь руки, теряешь внимание, концентрацию, выдыхаешь, расслабляешься. Все заболели после финала – вообще все! Признаюсь, у меня всю игровую карьеру так было. Держишь организм в тонусе, напряжении долгое время, а как только этот стресс отходит – моментально заболеваешь. Через два дня сваливаешься и лежишь. Наше подсознание укладывает организм отдыхать (улыбается)», — сказал Вербов в интервью пресс-службе ВФВ.

Напомним, казанский «Зенит» стал обладателем Кубка России в 12-й раз в истории. В финале было обыграно московское «Динамо». Встреча закончилась со счётом 3:1 (28:26, 30:32, 25:17, 25:20).

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