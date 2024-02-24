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Волейболисты «Факела» обыграли «Зенит СПБ»

Волейболисты «Факела» обыграли «Зенит СПБ»
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В матче 25-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги встретились команды «Факел» из Нового Уренгоя и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Со счётом 3:1 (28:26, 25:17, 22:25, 27:25) победу одержал «Факел».

Для команды из Нового Уренгоя это была вторая подряд победа. Санкт-Петербургская команда также была победителем в прошлом туре, но в этом повторить успех не удалось.

Из 13-ти личных встреч между командами «Факелу» удавалось одержать победу только три раза.

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 25-й тур
24 февраля 2024, суббота. 16:00 МСК
Факел
Новый Уренгой
Окончен
3 : 1
Зенит СПб
Санкт-Петербург

Напомним, что сейчас «Факел» находится на девятом месте турнирной таблицы. «Зенит» чуть выше — на седьмом. 25-й тур завершится для команд 25 февраля. Уже 27 февраля стартует 26-й тур.

Сегодня также закончился другой матч

«Енисей» — НОВА — 3:2

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