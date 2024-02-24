Волейболисты «Факела» обыграли «Зенит СПБ»

В матче 25-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги встретились команды «Факел» из Нового Уренгоя и «Зенит» из Санкт-Петербурга. Со счётом 3:1 (28:26, 25:17, 22:25, 27:25) победу одержал «Факел».

Для команды из Нового Уренгоя это была вторая подряд победа. Санкт-Петербургская команда также была победителем в прошлом туре, но в этом повторить успех не удалось.

Из 13-ти личных встреч между командами «Факелу» удавалось одержать победу только три раза.

Напомним, что сейчас «Факел» находится на девятом месте турнирной таблицы. «Зенит» чуть выше — на седьмом. 25-й тур завершится для команд 25 февраля. Уже 27 февраля стартует 26-й тур.

Сегодня также закончился другой матч

«Енисей» — НОВА — 3:2