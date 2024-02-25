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Стали известны победители третьего этапа Кубка России по волейболу на снегу

Стали известны победители третьего этапа Кубка России по волейболу на снегу
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25 февраля в Казани завершился третий этап розыгрыша Кубка России по волейболу на снегу сезона-2023/2024. В соревнованиях принимали участие 15 команд (восемь женских и семь мужских).

Победу в соревнованиях одержали те же команды, которые выиграли предыдущий этап Кубка. У мужчин первое место заняли волейболисты «Факела» (Новый Уренгой). У женщин победу одержала команда «Заречье-Одинцово-2».

Итоговое положение команд

Женщины
Первое место – «Заречье-Одинцово-2» (Московская область).
Второе место – «Локомотив» (Калининград).
Третье место – «Спартак» (Брянск).

Мужчины
Первое место – «Факел» (Новый Уренгой).
Второе место – «Динамо-Татарстан — 1» (Казань).
Третье место – «Зенит» (Санкт-Петербург).

Напомним, финальный этап Кубка России пройдёт в Красноярске с 8 по 10 марта.

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