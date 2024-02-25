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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: результаты матчей 25-го тура

Сегодня, 25 февраля, завершился 25-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Волейбол. Чемпионат России, 25-й тур. Мужчины. Результаты

«Нефтяник» – «Шахтёр» – 3:0 (31:29, 25:23, 25:13).

«Газпром-Югра» – «Югра-Самотлор» – 3:1 (22:25, 25:21, 26:24, 25:17).

«Енисей» – «Нова» – 3:2 (22:25, 25:19, 22:25, 25:17, 15:12).

«Факел» – «Зенит СПб» – 3:1 (28:26, 25:17, 22:25, 27:25).

АСК – «Локомотив» – 0:3 (23:25, 23:25, 17:25).

«Динамо-ЛО» – «Белогорье» – 2:3 (25:21, 20:25, 25:21, 18:25, 12:15).

«Кузбасс» – «Динамо Москва» – 3:0 (29:27, 25:23, 25:20).

«Урал» – «Зенит-Казань» – 0:3 (15:25, 19:25, 22:25).

Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 25 туров подопечные Алексея Вербова набрали 63 очка.