«Сыграли сегодня очень грязно». Брянский — о поражении «Динамо» в матче с «Кузбассом»

Главный тренер волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Константин Брянский прокомментировал итоговый результат встречи с кемеровским «Кузбассом».

«Сыграли сегодня очень грязно, особенно, в ключевые моменты партий допускали большое количество брака в атаке. Мы помогали сопернику собственными ошибками, позволяли Кузбассу реализовывать свои шансы. Это делало разницу и давало сопернику перевес в концовках сетов», — приводит слова Брянского пресс-служба московского «Динамо».

Напомним, в матче 25-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги «Кузбасс» в трёх партиях обыграл московское «Динамо» (29:27, 25:23, 25:20). Эта игра проходила в Кемерово на «СРК Арене». Сейчас «Кузбасс» с 47 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице Суперлиги, отставая от идущего на третьем месте «Динамо» на семь очков.