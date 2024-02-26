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Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 26-го тура

Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 26-го тура
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Завтра, 27 февраля, стартует 26-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

27 февраля, понедельник:

17:00 «Югра Самотлор» (Нижневартовск) — «Нефтяник» (Оренбург).

28 февраля, вторник:

15:00 «Локомотив» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово).

18:00 «Динамо-ЛО» (Лен.область) — «Шахтёр» (Солигорск).

18:00 «Нова» (Новокуйбышевск) — «Газпром-Югра» (Сургут).

19:00 «Белогорье» (Белгород) — «Факел» (Новый Уренгой).

19:00 «Динамо» (Москва) — «Урал» (Уфа).

19:00 «Зенит-Казань» — «Енисей» (Красноярск).

19:30 «Зенит-СПб» — «АСК» (Нижний Новгород).

Время в расписании матчей указано московское.

Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 25 туров подопечные Алексея Вербова набрали 63 очка.

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