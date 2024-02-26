Чемпионат России по волейболу среди мужчин: расписание матчей 26-го тура

Завтра, 27 февраля, стартует 26-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.
27 февраля, понедельник:
17:00 «Югра Самотлор» (Нижневартовск) — «Нефтяник» (Оренбург).
28 февраля, вторник:
15:00 «Локомотив» (Новосибирск) — «Кузбасс» (Кемерово).
18:00 «Динамо-ЛО» (Лен.область) — «Шахтёр» (Солигорск).
18:00 «Нова» (Новокуйбышевск) — «Газпром-Югра» (Сургут).
19:00 «Белогорье» (Белгород) — «Факел» (Новый Уренгой).
19:00 «Динамо» (Москва) — «Урал» (Уфа).
19:00 «Зенит-Казань» — «Енисей» (Красноярск).
19:30 «Зенит-СПб» — «АСК» (Нижний Новгород).
Время в расписании матчей указано московское.
Лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 25 туров подопечные Алексея Вербова набрали 63 очка.