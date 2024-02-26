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Тренер «Зенита-Казань» Вербов — о победе над «Уралом»: сегодня мы на разных полюсах

Тренер «Зенита-Казань» Вербов — о победе над «Уралом»: сегодня мы на разных полюсах
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Главный тренер волейбольного клуба «Зенит-Казань» Алексей Вербов после победы в матче с «Уралом» в рамках 25-го тура мужской Суперлиги прокомментировал результат встречи. Напомним, команда Вербова одержала победу над уфимцами со счётом 3:0 (25:15, 25:19, 25:22).

«Недовольны реализацией нашей атаки с хорошего приёма, его было довольно много, так как Уфа не форсировала подачу. И мы больше 50% принимали хорошо, а реализация и эффективность были не на самом высоком уровне. Это то, что осталось небольшим осадком. По счёту мы качественно сыграли, все свои цели и задачи, поставленные на матч, выполнили.

Хотелось бы почище сыграть. Всегда хотим быть перфекционистами, но не всегда получается это сделать. Но результат есть результат. Сегодня мы на разных полюсах турнирной таблицы, поэтому у нас одни цели и задачи, а у Уфы – совсем другие», — приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

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