«Югра-Самотлор» на тай-брейке обыграла «Нефтяник» в матче мужской Суперлиги

Сегодня, 27 февраля, стартовал 26-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. В Нижневартовске встретились «Югра-Самотлор» и «Нефтяник» из Оренбурга. Команды сыграли пять сетов для того, чтобы определить победителя матча. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев площадки.

Победа в матче с «Нефтяником» стала для «Югры-Самотлор» пятой в текущем сезоне. Команда занимает 15-е место и имеет в своём активе 15 очков после 25 сыгранных матчей. Расположившийся на 14-м месте «Нефтяник» проиграл 18-й раз за сезон. У команды 26 набранных очков в 25 играх.

Напомним, лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 25 туров подопечные Алексея Вербова набрали 63 очка.