Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Югра-Самотлор» на тай-брейке обыграла «Нефтяник» в матче мужской Суперлиги

«Югра-Самотлор» на тай-брейке обыграла «Нефтяник» в матче мужской Суперлиги
Комментарии

Сегодня, 27 февраля, стартовал 26-й тур мужского чемпионата России – 2023/2024 среди команд PARI Суперлиги. В Нижневартовске встретились «Югра-Самотлор» и «Нефтяник» из Оренбурга. Команды сыграли пять сетов для того, чтобы определить победителя матча. Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев площадки.

Пари Суперлига - предварительный этап (м) . 26-й тур
27 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК
Югра-Самотлор
Нижневартовск
Окончен
3 : 2
Нефтяник
Оренбург
Югра-Самотлор: Кулыгин, Радченко, Землянко, Милицкий, Никкель, Володин, Меллис, Кассель, Костров, Аксютин, Багрей, Толок, Давлетшин
Нефтяник: Кранин, Жось, Зинченко, Уразов, Макаренко, Андреев, Коваликов, Максименко, Ткачев, Рахматуллин, Сиденко, Моисеев, Земченок, Кудряшов

Победа в матче с «Нефтяником» стала для «Югры-Самотлор» пятой в текущем сезоне. Команда занимает 15-е место и имеет в своём активе 15 очков после 25 сыгранных матчей. Расположившийся на 14-м месте «Нефтяник» проиграл 18-й раз за сезон. У команды 26 набранных очков в 25 играх.

Напомним, лидером предварительного этапа является казанский «Зенит». После 25 туров подопечные Алексея Вербова набрали 63 очка.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android